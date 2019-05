"Dachte, Ich falle nicht auf": Bär äußert sich zu gewagtem Outfit

Digitalstaatsministerin trat auf Messe im Lederkleid auf - vor 19 Minuten

MÜNCHEN - Die mediale Aufmerksamkeit war groß, als Dorothee Bär mit einem kunterbunten Outfit zur Verleihung des Deutschen Computerspielpreises im April erschien. Nun äußerte sich die CSU-Frau erneut zu dem Kleid. Sie kleide sich immer passend zur Veranstaltung.

Zu diesem bunten Kleid hatten viele Menschen eine Meinung. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa



Zu diesem bunten Kleid hatten viele Menschen eine Meinung. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa



Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, 41, zeigt sich überrascht von der Resonanz auf ihr knalliges Outfit bei der Verleihung des Deutschen Computerspielpreises im April. Sie habe schon früher "verrückte Kleider" getragen, aber da habe es niemanden interessiert, sagte die CSU-Politikerin der Münchner Abendzeitung."Es war genau zu dem Anlass passend. Ich war nicht beim Deutschen Juristentag oder beim Ärztekongress. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu jeder Veranstaltung passend kleide."

Bär hatte bei der Computerspielpreis-Gala am 9. April in Berlin für Aufsehen gesorgt: Sie zeigte sich in einem mit mehreren Gürtelschnallen besetzten Kleid - bestehend aus einem bläulich schimmerndem Rock und einem pinken Oberteil. Bär stellte nun klar, dass das Kleid aus Leder gewesen sei, nicht wie von Medien berichtet aus Latex. Auch die Deutsche Presse-Agentur hatte damals geschrieben, es handele sich um ein Latexkleid.

"Beim Deutschen Computerspielpreis, wo alle als Cosplayer mit Flügeln und Schwertern und Perücken herumlaufen, dachte ich im Vorfeld, ich falle gar nicht groß auf", sagte Bär nun. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung der Branche in Deutschland und wird vom Branchenverband game gemeinsam mit der Bundesregierung verliehen.

Bär ist seit März 2018 Staatsministerin bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung.

dpa