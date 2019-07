Das müssen Sie beim Kauf von Bluetooth-Boxen beachten

NÜRNBERG - Die Auswahl an Bluetooth-Lautsprechern, an die das Smartphone Musik funkt, ist riesig: von der Mini-Version in der Hosentasche bis zur stationären Soundbar fürs Wohnzimmer. Doch welche Box soll man kaufen?

Speziell geschützte Boxen kann man sogar am Strand in den Sand legen, auch Spritzwasser halten viele aus. Foto: Foto: Foto: Denon/dpa



Wolfgang Pauler, Testchef bei der Fachzeitschrift Chip, weiß: "Eine richtig teure Box muss nicht die sein, die am besten klingt." In die andere Richtung sieht er den Zusammenhang zwischen Preis und Klang aber schon: "Für 20 Euro oder weniger bekomme ich ganz sicher keine Box mit gutem Klang."

Die richtige Bluetooth-Box für unterwegs

Wer gerne unterwegs Musik hört, ist mit einem kleinen, leichten Lautsprecher gut bedient. "Dann muss ich meist Abstriche bei der Klangqualität machen, denn mit wenig Volumen kann ich keinen vollen Klang mit Bässen erzeugen", so Pauler. Dennoch schaffen teurere kleine Boxen dank technischer Kniffs einen recht guten Klang.

Für den mobilen Einsatz ist eine gute Akkulaufzeit wichtig. "Mehr als die Hälfte der von uns getesteten Bluetooth-Lautsprecher läuft mindestens zehn Stunden im Akkubetrieb bei gehobener Zimmerlautstärke. Es gibt keinen Grund, weniger zu akzeptieren", so Pauler.

Bluetooth-Lautsprecher für den Strand

Wer am Strand oder im Freien hören möchte, sollte darauf achten, dass das Gerät vor Spritzwasser und Staub geschützt ist. "Dies ist meist an einer IP-Kennzeichnung zu erkennen", erklärt Pauler. Damit werden auch Smartphones kategorisiert.

Die erste Ziffer hinter IP gibt den Grad der Schutzwirkung vor eindringenden Festkörpern an, die zweite den Grad des Wasserschutzes. Je höher die Zahl, desto besser ist der Schutz – IP 67 etwa gilt als "wasserdicht", IP X4 als "spritzwassergeschützt".

Was für den Klang wichtig ist

Ein Lautsprecher allein ersetzt keine echte Stereoanlage, trotz vollmundiger Versprechen der Hersteller. Nah dran ist man, wenn sich mehrere Lautsprecher des gleichen Typs koppeln lassen und als Stereo-Paar fungieren – der Klang wird viel besser.

Manche Boxen verfügen zudem über einen großen Akku, der sogar das Smartphone aufladen kann. Möchte man von einer SD-Karte, einem USB-Stick, Mini-USB oder über einen Klinkenstecker Musik abspielen, sollte der Lautsprecher solche Anschlüsse bieten. Für die Musikqualität spielt auch der Funkstandard eine wichtige Rolle – achten Sie darauf, dass AAC- oder aptX-Codecs verwendet werden – das steht oft auf der Verpackung.

