Defekt bei Abfüllung: Auch Netto ruft Franken Bräu zurück

Eine Gesundheitsgefahr könne nicht ausgeschlossen werden - vor 1 Stunde

MIWITZ - Nun ist auch Netto von dem Rückruf bei Franken Bräu betroffen: Durch einen technischen Defekt bei der Abfüllung könnten sich Reste von Reinigungsmittel im Bier befinden. Eine Gesundheitsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Weil sich Laugenreste im Bier befinden könnten, rufen die Supermarktketten Rewe und Netto das Pilsener von Franken Bräu mit sofortiger Wirkung zurück.



Zuerst hatte Rewe vergangene Woche über den Rückruf bei Franken Bräu informiert - nun ist auch die Supermarktkette Netto betroffen. Aufgrund eines technischen Defekts in der Abfüll-Station können sich Reste von Reinigungsmittel in dem Produkt "Pilsener mit Bügelverschluss" befinden. Eine Gesundheitsgefahr oder Geschmacksveränderung könne nicht ausgeschlossen werden heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen seien Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 5.Mai 2020.

Kunden bekommen die zurückgerufenen Ware im Markt, beim Zulieferer oder direkt bei Franken Bräu ersetzt.

