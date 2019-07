Designer Michalsky beklagt Irrsinn beim Kleiderkauf

BERLIN - Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei deutschen Modekäufern aus Sicht des Designers Michael Michalsky oft weit auseinander. Viele kauften Billigkleidung, ohne sich Gedanken über ihre Herkunft zu machen.

Mahnt zu einem bewussteren Umgang beim Klamottenkauf: Designer Michael Michalsky. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa



"Ein einstelliger Euro-Preis ist ganz sicher kein fairer Preis für ein T-Shirt – es sei denn, es ist vom Flohmarkt", sagte Michalsky der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Berliner Modewoche. Das sei vergleichbar mit dem Essenseinkauf. "Die Menschen regen sich über Massentierhaltung auf. Weil sie aber das Gefühl haben, sie müssten sieben Tage die Woche Fleisch essen, gehen sie in den Supermarkt und nehmen die Wurst für 1,99. So ist es auch bei Bekleidung. Irrsinn."

Immer wieder gibt es Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Löhne in asiatischen Textilfabriken, insbesondere in Bangladesch, wo wegen der niedrigen Kosten viele europäische Konzerne Kleidung produzieren lassen. Michalsky riet Kunden, genauer hinzusehen. "Jeder hat die Möglichkeit, ins Etikett zu schauen, um zu sehen, wo das Produkt hergestellt wurde." In Europa etwa seien die Produktionsstandards höher als anderswo. Auch das Material spiele eine Rolle.

