Deutscher gewinnt 56.000 Euro bei Fortnite-WM - und spendet an Tierheim

NEW YORK - Das Videospiel "Fortnite" hat insgesamt 250 Millionen Spieler. Die 200 Besten unter ihnen treten derzeit in New York bei der Weltmeisterschaft an. Darunter ein deutscher Youtuber, der sein gesamtes Preisgeld einem guten Zweck zukommen lässt.

Nicht nur live im New Yorker Arthur Ashe Stadion kann man das Turnier verfolgen, auch auf den Videoplattformen Twitch und Youtube kann man den Teilnehmern beim Spielen zusehen. © JOHANNES EISELE, AFP



Das Videospiel "Fortnite" erlangte durch die beeinhalteten Tänze auch außerhalb der Gaming-Szene große Bekanntheit. Eigentlich geht es beim bekanntesten Modus des Spiels aber darum, beim "Battle Royale" gegen 99 andere Spieler auf einer immer kleiner werdenden Spielfläche ums Überleben zu kämpfen.

Der Wirbel um das Spiel ist nicht zu unterschätzen: In New York findet derzeit die Fortnite-Weltmeisterschaft statt und das Preisgeld hat es in sich. Drei Millionen Dollar winken denjenigen, die sich im Finale der drei Disziplinen gegen die Konkurrenz durchsetzen können. Für den Sieg reichte es beim Team des deutschen Youtubers HandOfBlood zwar nicht, doch auch der sechste Platz in der Disziplin "Creative" bescherte ihm einen Preisgeld-Anteil von rund 56.000 Euro. Verwendung dafür hat er auch schon gefunden: Den gesamten Betrag spendete er an das Berliner Tierheim.

Wir haben 250.000$ gewonnen! Mein Viertel von 62,500$ geht komplett ans Tierheim Berlin.

Ich geh jetzt New York Cheese Cake essen.

Ehre#FortniteWorldCup #Werbung https://t.co/XQnkzIMeOF — E-Sport Hänno (@HandIOfIBlood) July 26, 2019

