Deutscher Pilot stirbt bei Flugshow in Polen

Maschine stürzte aus großer Höhe fast kerzengerade in Fluss - vor 1 Stunde

PLOCK - Bei einer Flugshow in der zentralpolnischen Stadt Plock (Region Masowien) ist am Samstag ein Pilot aus Deutschland tödlich verunglückt. Die Maschine stürzte fast kerzengerade in einen Fluss.

Bei einem Flugshow-Unfall in Polen ist ein deutscher Pilot mit seiner Maschine in die Weichsel gestürzt und tödlich verunglückt. © Piotr Augustyniak, dpa



Im Fernsehsender TVN24 war zu sehen, wie das Sportflugzeug des russischen Typs Jakowlew Jak-52 in der Luft ins Trudeln geriet und dann aus großer Höhe fast kerzengerade in einen Fluss stürzte.

Das Opfer sei ein erfahrener Pilot und ehemaliger Lufthansa-Mitarbeiter, sagte ein Sprecher der Organisatoren der Nachrichtenagentur PAP. Die Ursache des Absturzes sei vorerst völlig unklar, hieß es. Der Mann habe sich allein im Flugzeug befunden, bestätigte ein Feuerwehrsprecher. Die Veranstaltung wurde nach dem Unglück abgebrochen.

dpa