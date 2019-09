Die Currywurst wird 70 Jahre: Testen Sie Ihr Wissen!

Erfunden wurde die Currywurst wohl in Berlin von Herta Heuwer im September 1949. Das ist jedenfalls die am weitesten verbreitete Sichtweise. Herta Heuwer betrieb einen Imbissstand im Berliner Ortsteil Charlottenburg, den sie als die "1. Currywurst-Braterei der Welt" bewarb.

Benni Bauer in München Herta Heuwer in Berlin Naomi Neumann in Frankfurt

Ca. 310 kcal – Etwa so viel wie ein kleines Stück Bienenstich Ca. 400 kcal – Etwa so viel wie 1,1 Kilogramm Brokkoli 540 kcal – Etwa so viel wie 100 Gramm Schokolade

Die Currywurst hat eine lange Tradition in VW-Kantinen: Seit 1973 wird sie dort angeboten. Die Wurst ist sogar ein offiziell deklariertes Originalteil von VW, deshalb kann man sie bei jedem lizenzierten VW-Händler unter der Teilenummer 199 398 500 A bestellen. Auch in verschieden Supermärkten gibt es sie zu kaufen.

Alle Antworten sind falsch: Im Januar 2019 hat Berlin dem beliebten Essen eine Silbermünze mit Wurst-Aufprägung gewidmet. Außerdem schaffte es die Currywurst in die Briefmarkenreihe der Deutschen Post mit dem Titel "In Deutschland zu Hause: Einfallsreichtum – Deutsche Erfindungen" - neben Thermoskanne und Teebeutel. Auch besungen wurde das Gericht von Herbert Grönemeyer in seinem Lied "Currywurst".

© Jörg Carstensen/dpa

Frage 9/10: Wie lang ist die längste Currywurst der Welt?

35 Meter, etwa so lang wie eine Straßenbahn 90 Meter, etwa so lang wie die Lorenzkirche hoch ist 320 Meter, etwa zweieinhalb mal so lang, wie der Nürnberger Businesstower hoch ist

Die längste Currywurst der Welt war 320 Meter lang – das ist etwa 2,4 mal so lang wie der Nürnberger Businesstower hoch ist. Sie wog 175,2 Kilogramm und wurde am 30. April 2010 von Großkücheneinrichter MKN in Wolfsbüttel in Niedersachsen hergestellt.