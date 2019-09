"Die Höhle der Löwen": Heute startet die neue Staffel

Mit Dagmar Wöhrl sitzt eine Fränkin in der Jury - Vox plant Neuerungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie gehört zu den beliebtesten deutschen Vox-Formaten, zieht Folge für Folge Millionen vor die TV-Bildschirme: Heute startet die "Höhle der Löwen" in die sechste Staffel.

Das Löwenrudel in der neuen Staffel ist größer geworden. © TVNOW / Bernd-Michael Maurer



Das Löwenrudel ist größer geworden, das kündigte Vox bereits vor einiger Zeit an. Neben der Fränkin Dagmar Wöhrl, dem IT-Unternehmer Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Judith Williams wird in der sechsten Staffel des Vox-Erfolgsformates auch Nils Glagau in der Jury sitzen. Der 42-Jährige machte mit seiner Firma Orthomol Millionen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Löwen werden sich dabei Folge für Folge abwechseln, dadurch wird immer wieder eine neue Konstellation auf den Sesseln entstehen.

Für die neue Staffel verspricht Vox: Ein Wiedersehen mit altbekannten Gründern, den jüngsten Unternehmer, der die Show je mit einem Deal verlassen habe sowie die "größte Brandbreite an Start-Ups aller Zeiten", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Los geht es am 3. September, das kündigte Vox an. Insgesamt elf Folgen der Startup-Show wird es geben. Wie die Bild-Zeitung berichtet, plant der Sender aber eine Neuerung: Zum Frühjahr startet Vox eine weitere Staffel mit sechs neuen Folgen. Abgedreht sei bereits alles, will das Blatt wissen. "Wie jedes Jahr werden wir auch erst nach der Staffel final entscheiden, ob, wie und wann es weitergeht.", zitiert die Bild einen Sprecher des Senders.

