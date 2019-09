Die Höhle der Löwen: Staffel 6 startet mit Fett und Tattoos

Das waren die Deals der in der neuen Folge

NÜRNBERG - Es ging wieder um die besten Deals: Die Höhle der Löwen startete in eine neue Staffel. Den Unternehmern wurden unter anderem Bio-Tattoos und ein Fitness-Konzept präsentiert. Für große Emotionen sorgte vor allem ein Teilnehmer.

Ab Dienstag war es wieder so weit: Die Höhle der Löwen startete in Staffel 6. Die "Löwen" Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Frank Thelen, Dr. Georg Kofler, Judith Williams, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel bekamen es unter anderem mit einem virtuellen Fitness-Konzept und einer Lern-App zu tun. Unter die Haut ging es mit Bio-Tattoos. Alle Deals in unserer Bildergalerie!

vek