"Do they know it's Europe": Böhmermann präsentiert Europa-Hymne

Moderator hatte im Vorfeld des "Neo Magazin Royale" ein "Special" angekündigt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schmalz für den Welt- oder zumindest den Europa-Frieden: Der Satiriker Jan Böhmermann präsentiert in seinem "Neo Magazin Royale" ganz spezielle Euro-Hymne. Eigentlich erst am Mittwochabend - doch bereits jetzt dominiert das Video die sozialen Netzwerke.

Als der Satiriker Jan Böhmernann im Vorfeld der nächsten Ausgabe seiner Late-Night-Show via Twitter ankündigte, er habe für die Sendung "sogar ein kleines Special vorbereitet", erwarteten wohl die meisten Menschen eine typisch Böhmernann'sche Enthüllung zur Regierungskrise in Österreich. Schließlich war der umtriebige Moderator offenbar bereits weit vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, das die Regierung des Nachbarlandes geradezu implodieren ließ, über dessen Existenz informiert.

Geworden ist dieses "Special" dann allerdings doch etwas ganz anderes: Unter dem Titel "Do They Know It's Europe - Comedians For World Peace" - angelehnt an den 1984 erschienenen Weihnachtssong "Do They Know It’s Christmas?" - veröffentlichte der Satiriker bereits jetzt seine ganz eigene Europa-Hymne. Kabarettisten und Comedians aus mehreren verschiedenen Ländern werben darin in ihrer Landessprache für ein vereintes Europa. Zu Musik, die den Begriff "Kitsch" nahezu komplett neu definiert, gleichzeitig aber auch mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Und all das offenbar mit Erfolg: Bereits nach kurzer Zeit führte der Hashtag #DoTheyKnowItsEurope die Twitter-Trends an - und die zum Video gehörige Seite www.dotheyknowitseurope.eu war den Abend über quasi unerreichbar.

