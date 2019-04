Eiersuche vereitelt: Unbekannter klaut Oster-Geschenke aus Vorgarten

RAUENBERG - Kinder freuen sich auf Ostern, vor allem, wenn sie dabei auf die Suche nach versteckten Süßigkeiten und Überraschungen gehen dürfen. Ein Geschwisterpaar aus Rauenberg, einer Stadt im Rhein-Neckar-Kreis, konnte am Ostersonntag im Garten aber partout keine Geschenke finden - den Kleinen war in der Nacht ein Unbekannter zuvorgekommen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatte der Vater der beiden in seiner "Eigenschaft als Osterhasenstellvertreter" in der Nacht von Samstag auf Sonntag allerlei Anstrengungen unternommen, um seinen Kindern am nächsten Tag eine erfüllte Suche zu bescheren. Neben verschiedener Süßigkeiten und Osterhasen hatte er auch zwei Spielsachen auf seinem umzäunten Gartengrundstück im Rauenberger Kapellenweg versteckt.

Doch als die Geschwister am Morgen auf die Suche gingen, bissen sie sich an den Verstecken die Zähne aus - und waren schließlich so frustiert, dass sie den Vater um Hilfe baten. Der musste schließlich feststellen, dass sich keine der Überraschungen mehr am vorher ausgewählten Ort befand. Die Polizei geht nun deshalb davon aus, dass ein Unbekannter den Kindern zuvorkam und die Geschenke im Wert von etwa 25 Euro entwendet hat. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

