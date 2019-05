Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt 2019 am 5. beziehungsweise am 6. Mai und endet Anfang Juni. Auch in Bayern verzichten Tausende gläubige Muslime in dieser Zeit auf Getränke und Essen - bis die Sonne untergeht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Hier kommen die wichtigsten Fakten rund um Ramadan.

