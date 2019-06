Erste Hochzeits-Bilder: Aufregung um Özils Gästeliste

Der Fußball-Star hat das Model Amine Gülşe geheiratet - vor 2 Stunden

ISTANBUL - Mesut Özil, der Arsenal-Star und ehemalige Nationalspieler, hat heute seiner Amine das Ja-Wort gegeben. Auf Social Media kursieren die ersten Bilder und Videos über das Fest. So viel steht fest: Die Özils feiern wild und laut.

Was er sich zur Hochzeit wünsche, beantwortete Mesut Özil am gestrigen Donnerstagabend auf Instagram selbst. Seine zukünftige Angetraute und er riefen die Familie und Fans zu Spenden für einen guten Zweck auf. So weit, so wohltätig. Doch die Aufmerksamkeit am Hochzeitstag lag trotzdem auf einem anderen Thema.

Im Voraus wurde viel spekuliert. Wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eingeladen? Oder wird er sogar als Trauzeuge bei dem Fest dabei sein? Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, dass dies der Fall ist. Auf Instagram können Fans des Fußballers aber einige Einblicke in die Feierlichkeiten bekommen. Sogar ein hochprofessionelles Hochzeitsvideo ist zu sehen.

Özil selbst gab in seiner Botschaft von Donnerstagnacht keine Details zur Feier preis. Auch sein Berater Erkut Sögüt wollte Gerüchte zu Hochzeitsdatum und Ort vorab weder bestätigen noch dementieren. "Wir reden nicht mit Medien, weder mit deutschen noch mit türkischen", sagte er. In türkischen Medien war die Rede von einem großen Fest in einem Luxushotel am Bosporus. Wer zur Hochzeit kommen wird, ist noch unklar. Im März hatte ein vom türkischen Präsidialbüro zur Verfügung gestelltes Foto Aufsehen erregt: Angeblich zeigte es, wie Özil und Gülse dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine Einladungskarte überreichen.

Özil und Gülse haben Erdogan erst vor kurzem wiedergesehen – zu einem Fastenbrechen im Mai im Dolmabahce-Palast in Istanbul. Das war auf Bildern zu sehen, die das Präsidialamt verbreitet hatte. Ein Mitarbeiter im Medien-Team von Erdogan wollte sich zu den "Bewegungen des Präsidenten am Freitag" aber nicht äußern. Auf Instagram postet das Team des Präsidenten einen Schnappschuss mit einem Fan, es ist ohne Bildunterschrift.

Vor rund einem Jahr hatte schon einmal ein Foto von Özil mit Erdogan große Aufregung ausgelöst. Es hatte eine Debatte über Integration und Rassismus entfacht und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erschüttert. Das Drama endete mit Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft und dem Satz: Wenn die Mannschaft gewinne, sei er Deutscher; wenn sie verliere, sei er Immigrant.

Auch der Outfitwechsel fiel pompös aus. Mit ihren Familien und Freunden feierten die frisch Vermählten nun im neuen Outfit.

dpa, mlk