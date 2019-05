ESC 2019: Welche Chancen haben die Länder?

Duo S!sters tritt für Deutschland an - Auch Weltstar Madonna singt - vor 1 Stunde

TEL AVIV - Musiker aus 26 Ländern treten am Samstag beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv gegeneinander an - Buchmacher sehen Deutschland allerdings auf dem letzten Platz.

Die Sängerinnen des Duos S!sters aus Deutschland singen das Lied "Sister" - hier während der großen Generalprobe - beim Eurovision Song Contest 2019 (ESC). Beim Finale am Samstag treten Teilnehmer aus 26 Ländern an. © Ilia Yefimovich, dpa



Laurita Spinelli aus Wiesbaden und Carlotta Truman aus Hannover präsentieren als Duo S!sters den Song "Sister". Das Erste überträgt die Show am Samstagabend ab 21 Uhr. Zuschauer können per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben.

Weltstar Madonna wird außer Konkurrenz ebenfalls beim Finale auftreten. Die 60-Jährige wird laut Medienberichten ihren Hit "Like a Prayer" singen - sowie als Weltpremiere den neuen Song "Future".

Boykottaufruf gegen Eurovision Song Contest in Israel

Die Buchmacher handeln seit Wochen den niederländischen Beitrag als Favoriten im Finale: Duncan Laurence singt in seiner melancholischen Ballade "Arcade" von der Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe.

Deutschland hat den Eurovision Song Contest bisher zwei Mal gewonnen: 1982 mit Nicole ("Ein bisschen Frieden") und 2010 mit Lena Meyer-Landrut ("Satellite"). Im vergangenen Jahr hatte Michael Schulte ("You let me walk alone") in Lissabon den vierten Platz erobert. Damals siegte die israelische Sängerin Netta Barzilai ("Toy") und holte den 64. ESC nach Tel Aviv.

