Eselrennen lockt 3000 Besucher nach Hersbruck

"Django's Nicki" setzt sich gegen die Konkurrenz durch

HERSBRUCK - Rund 3000 Besucher haben sich bei strahlendem Sonnenschein das traditionelle Eselrennen beim diesjährigen Hersbrucker Altstadtfest angesehen. 20 Esel gingen bei dem etwa einen Kilometer langen Parcours an den Start.

Im besten Fall ziehen Zweibeiner und Vierbeiner beim traditionellen Eselrennen in Hersbruck an einem Strang und in dieselbe Richtung. © Nicolas Armer, dpa

Im besten Fall ziehen Zweibeiner und Vierbeiner beim traditionellen Eselrennen in Hersbruck an einem Strang und in dieselbe Richtung.

Aus einer Stammtisch-Idee bildete sich 1980 der "1. Eselclub Hersbruck". 1981 wurde prompt das 1. Hersbrucker Eselrennen ausgerichtet, seitdem hat das Spektakel seinen festen Platz im Jahreskalender: Der Lauf mit den hübschen Grautieren, die zuweilen ihren ganz eigenen Kopf haben, ist der Höhepunkt des Hersbrucker Altstadtfestes, der jedes Jahr am ersten Sonntag im August stattfindet.

So auch in diesem Jahr: Beim 39. Hersbrucker Eselrennen konnte sich der grauhaarige "Django's Nicki" im Endlauf gegen seine sechs Konkurrenten durchsetzen. "Er hat ziemlich klar gewonnen", sagte Mitorganisator Jürgen Engelbrecht. Die Besitzerin des 19-jährigen Esels aus Simmelsdorf darf sich nun über den Siegerpokal und eine Prämie von 200 Euro freuen.

