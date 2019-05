Essen reklamiert: Wütender Wirt schlägt auf Gäste ein

56-Jähriger beschimpfte mehrere Restaurantgäste und griff sie brutal an - vor 1 Stunde

BAD SCHALLERBACH - Ein Wirt in Bad Schallerbach in Österreich hat am Maifeiertag völlig die Beherrschung verloren, als zwei Gäste ihre Gerichte bei ihm reklamierten: Der 56-Jährige schleuderte ihnen die Teller entgegen, beschimpfte sie und schlug auf sie ein. Auch eine unbeteiligte Familie bekam schließlich den Zorn des Wirtes ab.

Wie die Polizei aus Oberösterreich mitteilt, spielte sich der kuriose Vorfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in einem Restaurant in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) ab. Ein 41-Jähriger war mit seinem 40 Jahre alten Bekannten zu Gast in dem Lokal. Jedoch wurden ihnen nicht die Gerichte serviert, die sie bestellt hatten. Daraufhin reklamierten die beiden die Speisen beim Gastwirt. Bei dem 56-Jährigen löste dies allerdings einen extremen Wutanfall aus: Er nahm die Teller und warf diese samt Essen den Gästen jeweils ins Gesicht. Außerdem beschimpfte er die beiden Männer dabei aufs Übelste.

Einer der beiden wollte daraufhin die Polizei anrufen - doch das brachte den Gastwirt nur noch weiter in Rage. Er schlug mit beiden Händen auf die Gäste ein. Die beiden Männer flüchteten schließlich aus dem Lokal und rannten auf die Straße.

Doch der Wirt wütete weiter. Denn als eine unbeteiligte Familie aus Angst das Restaurant verlassen wollte, ging er auch auf sie los. Im Eingangsbereich schlug er auf einen 43-Jährigen und dessen 71 Jahre alten Vater ein. Als schließlich die Polizei eintraf, verhielt sich der Wirt auch den Beamten gegenüber aggressiv. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Die vier Gäste trugen verschiedene Verletzungen davon - Abschürfungen, Hämatome, aber auch Prellungen.

