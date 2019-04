Essen von daheim? Die wichtigsten Regeln im Biergarten

Erfahren Sie, was es mit der Bayerischen Biergartenverordnung auf sich hat - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Maß frisch gezapftes Bier unter Kastanien, dazu eine Brotzeit. Was wäre der Sommer in Bayern ohne seine Biergärten. Doch was sind die Dos and Don'ts im Biergarten? Die wichtigsten Regeln erfahren Sie im Video.

Darf man im Biergarten seine eigene Brotzeit mitbringen? Prostet man seinen Nachbarn zu? Und wenn ja, wie oft? Diese und alle anderen wichtigen Fragen rund um den Biergartenbesuch beantworten wir für Sie im Video:

eli