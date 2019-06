Eurofighter-Unglück: CDU-Experte verteidigt Luftkampfübungen

Zur Unfallursache können Verantwortliche noch nichts sagen - vor 50 Minuten

BERLIN - Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte hat nach dem Zusammenstoß zwischen zwei Bundeswehr-Jets in Mecklenburg-Vorpommern die Luftkampfübungen verteidigt. "Die Bundeswehr muss dort üben, wo sie im Bedarfsfall auch verteidigt", sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion am Dienstagmorgen im Deutschlandfunk.

Er äußerte sein Unverständnis zur Forderung der Linken im Schweriner Landtag, die Luftkampfübungen zu beenden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Oppositionsfraktion, Peter Ritter, hatte gesagt, dass die Übungen nicht nötig seien und eine Gefahr für Menschen sowie eine Belastung für die Umwelt darstellten.

Die Piloten hatten am Montagnachmittag ein Luftkampfmanöver geübt, dabei kam es zu dem tödlichen Unglück. "Das ist notwendig um fit zu sein für den Einsatz, auch um Verteidigung glaubhaft abzubbilden", sagte Otte. Zur Unfallursache konnte der Politiker am Dienstagmorgen noch nichts sagen: "Das ist viel zu früh, das wären Spekulationen. Wir müssen jetzt die Untersuchungen des Generals für Flugsicherheit abwarten." Nach jetzigem Anschein sei es ein sehr tragisches Unglück.

Bilderstrecke zum Thema

Über Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Kampfflugzeuge der Luftwaffe in der Luft zusammengestoßen. Beide stürzen ab. Am Ende überlebt nur einer der Piloten das Unglück - die Politik zeigt sich in Trauer und Bestürzung.