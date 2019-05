Ab Juni soll ein Bewacherregister die Sicherheitsbranche sicherer machen. In einer zentralen Datei werden Details von Security-Mitarbeitern in Deutschland erfasst. Verfassungsschützer sollen so besser gegenprüfen können, welches Sicherheitspersonal an sensiblen Orten wir Flughäfen, Stadien oder Flüchtlingsheimen eingesetzt wird. © Catrinus Van Der Veen/dpa