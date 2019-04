Experten appellieren an Macron: Bei Notre-Dame nichts überstürzen

Einer der Unterzeichner ist der Leiter des Kölnischen Stadtmuseums - vor 4 Minuten

PARIS - Zwei Wochen nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame warnen mehr als 1000 Experten in einem Appell an Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor Eile beim Wiederaufbau.

"Nehmen wir uns Zeit für die Diagnose", schrieben internationale Kunsthistoriker, Denkmalschützer und Universitätsprofessoren in dem offenen Brief, der von der Tageszeitung Le Figaro veröffentlicht wurde. Einer der Unterzeichner ist der Leiter des Kölnischen Stadtmuseums, Mario Kramp.

Präsident Macron hatte nach der schweren Beschädigung der über 850 Jahre alten gotischen Kathedrale angekündigt, dass sie innerhalb von fünf Jahren wiederaufgebaut werden soll. Bei dem Brand Mitte des Monats war vor allem das Dach der Kirche im Herzen der Hauptstadt zerstört worden. Als seinen persönlichen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau ernannte der 41-jährige Macron einen General.

Diese Bilder schockieren die Welt: Die Kathedrale Notre-Dame in Paris steht stundenlang in Flammen. Der Dachstuhl des Gotteshauses und ein Turm stürzen in die Tiefe. Doch am Morgen ist klar: Die rund 400 Feuerwehrleute konnten das Wahrzeichen der Stadt retten.