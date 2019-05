Fehlerhafte Absprache: Hubschrauber stürzt in Skisprungarena

OBERSTDORF - Ein Lastenhubschrauber ist am Donnerstag in Oberstdorf im Skisprungstadion "Audi-Arena" abgestürzt. Die Maschine sollte an der Skiflugschanze für Bauarbeiten eingesetzt werden. Mit schweren Verletzungen kam der 66-jährige Pilot ins Krankenhaus. Nun steht der Grund des Unglücks fest.

Ein Hubschrauber ist am Donnerstag während Arbeiten an der Skiflugschanze in Oberstdorf abgestürzt. Der Pilot erlitt mehrere Knochenbrüche. © Benjamin Liss, dpa



Eine fehlerhafte Absprache zwischen Arbeitern hat am Donnerstag zu einem Hubschrauber-Absturz mit einem Schwerverletzten in Oberstdorf geführt. Der Lastenhubschrauber sollte demnach am Vormittag einen am Hang mit Sicherungsseilen befestigten Mast in die Senkrechte aufstellen. Dadurch sollten sich die Seile zwischen dem Mast und dem Boden lösen.

Entgegen der Absprache habe ein Arbeiter am Boden aber eines der Sicherungsseile selbstständig durchtrennt, teilte die Polizei mit. Dadurch kam der Hubschrauber ins Trudeln und stürzte aus 40 bis 50 Metern Höhe zu Boden. Dabei zog sich der 66-Jährige Pilot schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Krankenhaus. Weitere Arbeiter wurden nicht verletzt.

