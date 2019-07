Festival in Cuxhaven: 26-Jährige lag tot in ihrem Zelt

CUXHAVEN - Eine 26-Jährige ist am Sonntag tot in ihrem Zelt auf dem Gelände des Deichbrandfestivals in Cuxhaven (Niedersachsen) gefunden worden. Trotz Reanimationsversuchen konnte der Notarzt nur noch den Tod der 26-Jährigen feststellen.

Rund 55.000 Besucher feierten am Wochenende ausgelassen am Deichbrand Festival. Für eine junge Frau endete die Party tödlich. Foto: Carmen Jaspersen, dpa



Besucher entdeckten die leblose junge Frau und alarmierten umgehend die Rettungskräfte, teilte die Polizei mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise, die auf Fremdverschulden oder auf die Einnahme illegaler Substanzen hindeuten. Die Staatsanwaltschaft Stade wollte über eine Obduktion entscheiden. Seelsorger kümmern sich um Angehörige sowie Freunde der Verstorbenen.

