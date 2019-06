Fiese Masche: Mit diesen Mails werden Whatsapp-Nutzer betrogen

NÜRNBERG - Es ist eine gemeine Masche und ein Mittel zum Datenklau: E-Mails, die Whatsapp-Nutzer auf ein abgelaufenes "Abo" hinweisen und zu einem gefälschten Zahlungsformular weiterführen, sind aktuell in Umlauf. Dabei ist Whatsapp seit Jahren kostenlos. So sieht die Mail der Cyberkriminellen aus - und so können Sie sich schützen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt, die E-Mails sofort zu löschen. © Julian Stratenschulte



Für viele gehört er zum Alltag dazu wie sonst nichts, er ist das wichtigste Mittel, um sich mit Freunden auszutauschen: Der Kurznachrichtendienst Whatsapp. Seit Jahren ist dieser kostenlos, früher hat er aber etwas gekostet. Jetzt nutzen Trickbetrüger diesen Umstand aus und versenden gefälschte E-Mails mit Zahlungsaufforderungen. Dort werden Nutzer darauf hingewiesen, dass ihr Abo abgelaufen sei und verlängert werden müsse. Ein weiterer Link führt dann zu einem Formular, in dem Kreditkartendaten und Kontonummern angegeben werden sollen.

Ein ähnlicher Trick von Betrügern, die sich als Whatsapp ausgeben, ist eine E-Mail, die auf die Sperrung des Zugangs innerhalb von 48 Stunden hinweist. Dieser könne nur abgewendet werden, wenn der Account mit einem Klick auf einem beigefügten Link bestätigt wird, heißt es weiter.

Das steckt hinter der Masche

Diese betrügerische Methode gibt es in zahlreichen Varianten von angeblichen Urlaubsbuchungen bis hin zu Rechnungen aus einem Online-Shop. Die Whatsapp-Masche verfolgt das gleiche Ziel: die Zahlungsinformationen von Nutzern möglichst umfassend abzugreifen, um diese zu missbrauchen. Meistens werden sensible Daten wie Telefonnummern, Kontodaten und Kreditkarteninformationen mitsamt der dreistelligen Kartenverifizierungsnummern "CVV" auf der Rückseite einer Kreditkarte abgefragt.

Die aktuelle Masche der Whatsapp-Betrüger ist ein Beispiel für "Phishing", also das Fälschen von Internetseiten und E-Mails, um an Bankdaten heranzukommen. Wer eine solche E-Mail im Postfach findet, sollte sie am besten direkt löschen. Und: Wer auf den Trick bereits hereingefallen ist, der sollte sich umgehend mit seinem Kreditinstitut in Verbindung setzen. Zudem sollte nach Empfehlung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Anzeige erstattet werden.

