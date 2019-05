Fleischlose Köttbullar: Ikea bringt vegane Bällchen auf den Markt

FÜRTH - Sie sind legendär und gehören für viele Fans zum Besuch im Möbelhaus Ikea dazu: die Köttbullar. Jetzt sollen die Bällchen vegan werden: Mit einer Variante, die wie Fleisch aussieht und auch danach schmeckt. In den Laboren der IKEA Food Services AB wird derzeit auf Hochtouren daran getüftelt.

Ikea arbeitet aktuell an einer veganen Variante der Fleischbällchen. Foto: Shutterstock.com/norikko



Das Möbelhaus Ikea ist für seine schwedische Küche sehr beliebt. Ein Klassiker ist Köttbullar, Fleischbällchen, die es schon seit geraumer Zeit in vegetarischer Variante gibt. Unter dem Namen "Grönsaksbullar" gibt es Gemüsebällchen, die vor allem für die Vegetarier ins Sortiment genommen wurden. In Kürze soll eine neue Variante die Herzen der Veganer höher schlagen lassen: Vegane Köttbullar sind aktuell das große Projekt in den Food-Labs von Ikea. Diese sollen aus Pflanzenproteinen bestehen, wie Fleisch aussehen und auch so schmecken.

Gesünder und nachhaltiger

Aktuell befindet sich das Unternehmen noch in der Phase der Konzeption und des Testessens. Bis 2020 wird die vegane Variante der Köttbullar weiterhin auf sich warten lassen, dann dürfen erstmalig Kunden des Möbelhauses an einem weiteren Testessen teilnehmen. Die veganen Bällchen werden als fünfte Fleischbällchen-Variante in die Restaurants von Ikea eingeführt. Neben den klassischen Bällchen gibt es dort seit 2015 auch vegetarische und Hähnchen-Bällchen sowie seit 2018 eine Lachs- und eine Kabeljau-Variante.

Im Fokus steht für das Unternehmen bei dieser neuen Variante der Anspruch, das reichhaltige Angebot der schwedischen Küche, das die Ikea-Restaurants bisher anbieten, um gesunde, nachhaltige und fleischlose Alternativen zu erweitern. Auf den Vegan-Trend aufgesprungen ist auch schon das Fastfood-Restaurant McDonalds. Seit Ende April werden dort vegane Burger angeboten. Längst breitet sich die vegane Küche auch auf internationale Restaurantketten aus - und ist nicht mehr nur etwas, das man in kleinen, lokalen Restaurants vorfindet.

