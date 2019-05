Flixbus-Unglück: Fahrer kann noch nicht befragt werden

Bei dem Unfall am Sonntag auf der A9 bei Leipzig starb eine Frau - vor 43 Minuten

LEIPZIG - Die Polizei ist nach dem schweren Busunglück auf der A9 mit einer Toten und etlichen Verletzten weiter auf der Suche nach der Unfallursache. Die Ermittler konnten noch nicht mit dem Busfahrer sprechen.

Damit bleibt die Ursache für den Unfall laut Polizei weiterhin unklar. Der Bus war am frühen Sonntagabend an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Eine Leitplanke bohrte sich durch die Windschutzscheibe. Eine Frau starb. Neun Menschen wurden schwer, 63 leicht verletzt.

Am frühen Sonntagabend ist auf der A9 nahe Leipzig ein mit mehr als 70 Passagieren besetzter Flixbus verunglückt. Mindestens einer der Insassen kam ums Leben, weitere wurden schwer verletzt.

Flixbus-Unglück auf A9: Suche nach Ursache wird fortgesetzt

Auch der 59 Jahre alte Fahrer erlitt Verletzungen und war für die Ermittlungen bisher nicht ansprechbar. Der Bus des Unternehmens Flixbus war von Berlin nach München unterwegs, als er in der Nähe eines Rastplatzes bei Leipzig verunglückte.

