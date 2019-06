Ein Tornado hat am Mittwoch in einem Straßenzug im münsterländischen Bocholt verheerende Schäden angerichtet. Dachziegel wirbelten umher, ein Dach wurde vollständig abgedeckt. Ein Auto wurde vom Wind erfasst und zehn Meter weit durch die Luft geschleudert. Fenster und Wintergärten gingen zu Bruch, Bäume wurden entwurzelt. Außerdem wurde eine Person leicht verletzt. Experten gehen davon aus, dass der Wirbelwind Windgeschwindigkeiten zwischen 181 und 253 Stundenkilometer entwickelt hat.

Tag für Tag erreichen unsere Redaktion Hunderte von Fotos aus aller Welt. Wir haben die besten aus der Woche ausgewählt. Darunter: Tränen an der Donau in Budapest und das traurige Geheimnis eines Serienmörders.

Auch im Juni kommen auf die Verbraucher einige Änderungen zu. So darf man auf Neuheiten aus dem Hause Apple gespannt sein. Vom 3. bis zum 7. Juni hält Apple seine Entwicklerkonferenz in San José ab. Welche Neuheiten erwartet werden und was sich beim Online-Händler Amazon verändert, erfahren Sie hier.