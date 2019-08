Frankreich: Zoobesucher bekritzeln Nashorn mit Namen

Der "Zoo de la Palmyre" in der Nähe von Royan zeigt sich bestürzt - vor 1 Stunde

ROYAN - In Frankreich wollte sich scheinbar jemand einen schlechten Scherz erlauben und kritzelte die Namen Camille und Julien auf die Haut einer alten Nashorndame. Die Franzosen zeigen sich entsetzt.

Another example why zoos and circuses with animals should go. Imbeciles in a French Zoo in La Palmyre carved their names in the skin of a Rhino. Only in zoos a Rhino can be approached as if it was a domesticated animal. pic.twitter.com/GpFrGMuNkQ