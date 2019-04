Französischer Kulturminister: Notre-Dame "fast gerettet"

Sensible Bereiche der Kirche sind mittlerweile gesichert - vor 1 Stunde

PARIS - Die bei einem Brand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame ist trotz einiger "Schwachstellen" auf dem Gewölbe "fast gerettet". Das sagte Kulturminister Franck Riester am Samstagabend bei einer Konzertgala des Fernsehsenders France 2 für den Wiederaufbau der Kirche

Aus dem Hauptschiff von Notre-Dame schlugen Flammen und meterhohe Rauchwolken. Der hölzerne Vierungsturm aus dem 13. Jahrhundert brannte aus und stürzte ein. © JEAN-SEBASTIEN EVRARD, afp



Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Alle sensiblen Bereiche seien mittlerweile gesichert und stabilisiert worden, sagte er. Vom Gewölbe müsse noch Schutt entfernt werden, bevor es dann mit einer Plane abgedeckt werden müsse.

Die weltberühmte Kathedrale im Herzen von Paris war bei dem Brand am Montagabend schwer beschädigt worden - vor allem das Dach wurde in großen Teilen zerstört.

Als Konsequenz aus dem Brand will Frankreich der Europäischen Union einen "Kooperationsmechanismus für das gefährdete europäische Erbe" vorschlagen, wie die Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten, Amélie de Montchalin, dem Journal du Dimanche sagte. Dieser ziele auf gegenseitige Hilfe und den Austausch von Know-how ab. Zudem könne eine Netzwerk von Experten aufgebaut werden. Über den Vorschlag solle am 3. Mai bei einem Treffen der Minister für Kultur und europäische Angelegenheiten in Frankreich gesprochen werden.

dpa