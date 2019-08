Frau reist mit 80 Kilo getrocknetem Fisch und Schlangen im Gepäck

39-Jährige war mit dem Ekel-Gepäck in einem Fernbus unterwegs - vor 1 Stunde

LINDAU - Bei einer Grenzkontrolle bei Lindau hat die Bundespolizei einen kuriosen Fund gemacht: Drei Reisetaschen voller getrockneter Tierkadaver nahm sie einer Frau ab. Die Beamten gehen von einem unappetitlichen Verwendungszweck aus.

Die bei einer Grenzkontrolle sichergestellten Tierkadaver waren bereits von Insekten befallen. © Bundespolizei, dpa



80 Kilogramm getrocknete Fische und Schlangen hat die Polizei am Samstag im Reisegepäck einer Frau entdeckt. Die 39-Jährige war mit dem Bus auf dem Weg von Italien nach Deutschland, als sie in Lindau am Bodensee kontrolliert wurde, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Die von Insekten befallenen Kadaver waren in Müllsäcken in drei Taschen verpackt. Wie der SWR berichtet, waren die getrockneten Tiere wohl zum Verzehr gedacht. Es könnte sich nach Vermutungen der Polizei dabei um einen Brauch aus dem Kongo handeln.

Die Beamten stellten das unappetitliche Gepäck wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Artenschutzgesetz sicher. Die Frau wurde außerdem wegen Steuerhinterziehung polizeilich gesucht. Eine Geldstrafe in Höhe von 425 Euro beglich sie vor Ort und setzte ihre Fahrt fort.

dpa, afr