Fruchtquark in UFO-Form: Klassiker aus den 90ern feiert Comeback

Galaktisches Milchprodukt "Frufoo" kommt zurück in die Kühltheke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fruchtiger Speisequark, dargeboten in einem runden Becher, garniert mit einem galaktischen Spielzeug in der Mitte: Der Klassiker "Frufoo" war in den 90ern eines der schmackhaften Highlights für alle kleinen Weltraumfans und Leckermäuler. Nun kehrt der Fruchtquark in Form einer fliegenden Untertasse wieder zurück ins Kühlregal.

Hunderte begeisterte Reaktionen verzeichnete die Werbekampagne der Firma Onken bereits auf Facebook. Der Grund: Das Maskottchen "Fruci" kündigte dort eine Rückkehr des Speisequarks "Frufoo" an. Vor allem den Kindern der 90er Jahre dürfte die Nascherei in UFO-Form noch im Gedächtnis sein. Damals erfreute sich der Fruchtquark großer Beliebtheit, nicht zuletzt wegen seiner ungewöhnlichen Form und des beigelegten Spielzeugs mit Weltraum-Bezug.

"Frufoo" ist ein Speisequark, der in den Geschmackssorten Erdbeer, Himbeer und Banane in einem Becher verkauft wird, dessen Form an eine fliegende Untertasse erinnert. In der Mitte des Bechers ist ein Spielzeug verstaut, das nur darauf wartet, nach Genuss des Quarks ausgepackt zu werden. Obwohl das Milchprodukt ein wenig beschwerlich aus der - durch das Spielzeug in der Mitte Donut-förmigen - Rille zu kratzen ist, freuen sich schon jetzt zahlreiche Facebook-Nutzer über die Ankündigung des "intergalaktischen Comebacks" des 90er-Jahre-Desserts.

Frucis Rakete mache sich bereit zur Landung, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Statement. Noch ist nicht endgültig bekannt, ob es sich nicht doch um einen PR-Gag handelt. Immer wieder kamen in den letzten Monaten Gerüchte über ein Revival des Quark-Klassikers auf.

mch