Fünfjähriger beim Spielen von Laster überrollt: Schwer verletzt

Zwei andere Mädchen liefen noch rechtzeitig zur Seite - vor 1 Stunde

HAMBURG - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstag in Hamburg: Ein fünf Jahre alter Junge ist beim Spielen von einem Laster überrollt und schwer verletzt worden.

Der Junge habe zusammen mit zwei Freundinnen am Straßenrand gespielt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Eine 19 Jahre alte Lasterfahrerin habe die Kinder übersehen, als sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt gefahren sei. Die beiden Mädchen liefen noch rechtzeitig zur Seite, der Junge wurde überrollt. Er kam am Dienstag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

dpa