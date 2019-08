Für das Klima: Kein Fleisch mehr an Londoner Uni

LONDON - Tierhaltung, und damit auch Fleisch, trägt maßgeblich zum Klimawandel bei: Dieser Ansicht sind die Verantwortlichen der Goldsmiths Universität in London und sorgen nun mit einer ungewöhnlichen Maßnahme für Gesprächsstoff.

In den Kantinen der Londoner Goldsmiths Universität sollen ab sofort vor allem nachhaltige Gerichte auf den Tisch kommen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa



Mit Beginn des neuen Semesters, so berichtet das Nachrichtenportal Newshub, sollen auf dem Gelände der Hochschule weder Fleisch noch Fleischprodukte verkauft werden. Damit finden in Zukunft weder Burger noch Spaghetti Bolognese oder Steaks den Weg in die Mägen der Studenten.

Außerdem, so berichtet der Guardian, plant die Uni, Plastikprodukte vom Campus zu verdrängen, indem eine Abgabe auf Getränkeflaschen aus Plastik erhoben wird. Ziel soll es sein, bis 2025 klimaneutral zu wirtschaften, während die Uni aktuell noch einen CO2-Ausstoß von 3,7 Millionen Kilo pro Jahr produziert.

Greenpeace begrüßt das Engagement der Universität. Newshub zitiert eine Sprecherin der Englischen Sektion mit den Worten: "Vom Energieverbrauch, über Nahrungsmittel und Plastikverbrauch: Alle Universitäten können etwas verändern, um unserem Planeten zu helfen."

