Für Zauberfans: Modelabel veröffentlicht Harry-Potter-Kollektion

Sportmarke versucht sich als Fan-Einkleider - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Offenbar gibt es immer noch genug Harry-Potter-Verrückte auf der Welt, dass man mit ihnen ordentlich Geld machen will: Die Skater-Marke Vans hat Anfang Juni eine komplette Kollektion in Anlehnung an die berühmte Zauberwelt der J.K. Rowling-Romane herausgebracht - vom Hogwarts-Hoodie bis zum Baby-Söckchen.

Die Geschichten rund um Harry, Ron und Hermine sind weltberühmt, genauso wie Quidditch, die Dark Arts und die vier Hogwarts-Häuser Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor und Slytherin. Auf Amazon und Co. gibt es schon lange Fanartikel rund um das magische Reich des Zauberlehrlings mit der Stirnnarbe zu kaufen, nun erweitert ein Modehersteller das Angebot um eine komplette Kollektion. Die einst als Skater-Marke gestartete Firma Vans hat am 7. Juni jede Menge Harry-Potter-Artikel auf den Markt geworfen - und versucht sind nun als Fan-Einkleider.

Dabei setzt das Unternehmen, das vor allem für seine Schuhe bekannt ist, auf die ganze Bandbreite des Kleiderschranks: Sneaker und Turnschuhe in den Farben der vier Häuser sind genauso dabei wie Rucksäcke, Pullis und Babysöckchen. Wie erfolgreich die Zauber-Kollektion ist, wird sich zeigen - ein Post auf Instagram zum Artikel-Launch gefiel nach fünf Tagen etwa 25.000 Leuten.

jru