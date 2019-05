Ganz ohne Fleisch: "Beyond Meat"-Burger ab sofort bei Lidl

NÜRNBERG - Sowohl bei Hollywood-Stars als auch an der Börse steht er hoch im Kurs - der "Beyond Meat" Burger. Das fleischlose Patty ist am Mittwoch in allen deutschen Lidl-Filialen in den Verkauf gestartet - und war an einigen Standorten sofort ausverkauft. Die Fans des fleischlosen "Hypes" bemängeln die Planung und lassen ihrem Ärger auf Twitter freien Lauf.

Hält der "Beyond Meat Burger" das, was er verspricht? Ab diesem Mittwoch dürfen die Fans das selbst testen. Lidl hat ihn in den Verkauf gebracht. Foto: Beyond Meat burger



Snoop Dogg und Leonardo DiCaprio schwören auf die fleischlose und sojafreie Alternative aus Erbsenprotein und Roter Beete. An diesem Mittwoch holt sich Lidl den rein pflanzlichen Burger deutschlandweit als Aktionsprodukt in alle 3.200 Filialen. Verkauft wird der "Beyond Meat" Burger zum absoluten Kampfpreis: Knapp 4,99 Euro kosten zwei Burger-Buletten mit einem Gesamtgewicht von 227 Gramm.

Dass der weltweit gefeierte vegane Burger in Deutschland gerade bei Lidl in den Einzelhandel startet, hat für enormes Aufsehen gesorgt. Da ist es kaum verwunderlich, dass die Patties in einigen Filialen schon nach kurzer Zeit ausverkauft waren. In den sozialen Netzwerken machen die Kunden ihrem Ärger Luft - einige Burger-Fans kritisieren die Planung.

In München am HBF war um 07:18 schon alles vergriffen #beyondmeat — Heidelberger Kindl (@HeidelbergerKi1) 29. Mai 2019

@lidl Keine Chance den Beyond Meat Burger bei #Lidl zu erhalten. Entweder keine Lieferung bekommen oder alle gestern schon verkauft. So verarscht man Kunden! #beyondmeat #lidllohntsichdochnicht — Joe Landen (@joe_landen) 29. Mai 2019

Die Beyond Meat-Aktion von @lidl ist ja wieder mal super geplant. Bis auf zwei Packungen wurde alles bereits gestern abverkauft in der Tempelhofer Filiale. Als ich gestern abend fragte, durfte man angeblich noch nichts davon kaufen.



Ich bin so froh, so früh da gewesen zu sein. — #kiwiKaiser 🥝 (@kiwi_Kaiser) 29. Mai 2019

"Nahezu perfekten Alternative"

Hergestellt wird das Burger-Patty unter anderem aus Erbsenprotein, das von seiner Textur an Muskelfasern an Fleisch erinnert. Rote Beete sorgt für die rosa Färbung wie bei einer perfekt gebratenen Fleischfrikadelle.

"Wir sind sehr gespannt, wie die Aktion angenommen wird", erklärte Lidls Geschäftsleiter Einkauf, Jan Bock, in einer Pressemitteilung. Bock spricht von einer "nahezu perfekten Alternative" für Fleischliebhaber, und auch erste Tests bekräftigten, dass der "Beyond Meat Burger" durchaus das Potenzial zur ernsthaften Konkurrenz hat - gerade für Menschen, die nicht auf den Geschmack von Fleisch verzichten möchten, aber aus ethischen Gründen keines oder nur wenig davon essen möchten.

