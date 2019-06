Ganz ohne Tiere: Circus Roncalli mit spektakulärer Hologramm-Show

HAMBURG - Es war eine bewusste Entscheidung: Vor Jahrzehnten hat der Circus Roncalli die Wildtierdressur eingestellt, 2018 wurde auch die Pferdedressur beendet. Jetzt halten die Tiere trotzdem wieder Einzug in die neue Show - dank beeindruckender Technik.

Elefanten sind jetzt nur noch virtuell in der Manege: Mithilfe von Holographietechnik. Foto: Circus Roncalli



Er würde sehr real wirken, wäre er doch nicht so durchscheinend. Ein über zehn Meter hoher Elefant füllt die Manege im Zirkus zur Gänze. Es ist die aktuelle Show des Circus Roncalli, die derzeit für Aufmerksamkeit sorgt. Eine Vorstellung, die ganz ohne Tiere auskommt: denn der Zirkus hat sich gänzlich für den Verzicht auf Pferde, Giraffen und Co. entschieden. Seit 2019 kehren die Tiere jetzt dank Holographietechnik in die Manege zurück, um Erwachsene und Kinder ins Staunen zu versetzen. Und so gibt es im neuen Programm "Storyteller: Gestern - Heute - Morgen" Elefanten, Pferde und Fische zu sehen, die durch die Manege trampeln, galoppieren oder schwimmen.

Der Zirkusdirektor Bernhard Paul erklärte gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa): "Wir haben unser Konzept verbessert und verfeinert. Wir sind jetzt tierfrei." Der Fokus liegt jetzt stattdessen auf der akrobatischen Leistung und den Effekten, wie eben der Holographie. Schon in den 90er Jahren hat sich der Zirkus dazu entschlossen, auf Tierdressur weitestgehend zu verzichten, seit dem vergangenen Jahr treten auch keine Pferde und Ponies auf.

Großes Lob von Tierschützern

Für dieses Vorgehen erhält Roncalli aktuell großes Lob von Peta: Nicht nur in Punkto Tierschutz, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit macht der Zirkus einiges vor. Dort gibt es jetzt nämlich umweltfreundliche Verpackungen, Becher und Besteck bestehen nicht mehr aus Plastik. Und auch die Speisekarte hat sich verändert: Es gibt jetzt ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte.

Zirkuschef Bernhard Paul begründete gegenüber der Bild-Zeitung: "Die Zeiten und der Publikumsgeschmack haben sich in den vergangenen Jahren völlig verändert." Hinter der Veränderung steckt also auch eine Anpassung an den veränderten Markt. Und dennoch: Peta titelt Circus Roncalli als den "tierfreundlichsten" Zirkus, der sich im Gegensatz zu anderen vorbildlich entwickle.

Bereits 600.000 begeisterte Zuschauer erlebten Bernhard Paul's neueste Vorstellung. Noch bis zum 14. Juli gastiert das umjubelte Spektakel in Hamburg, ab dem 17. Oktober ist die Show einen Monat lang in München zu sehen. Dabei verbindet das neue Programm "Storyteller: Gestern - Heute - Morgen" die romantische Welt des Zirkus mit den Anforderungen der heutigen Zeit. Roncalli-Gründer Bernhard Paul verspricht: "Das Programm ist voller Überraschungen und emotionaler Höhepunkte. Es ist meine Zirkus-Vision für die kommende Tournee".

