Geburstags-Foto für Melania Trump sorgt für Spott im Netz

Sie sitzt darauf allein im Oval Office - ignoriert von sämtlichen Fotografen - vor 1 Stunde

WASHINGTON - Ein zum Geburtstag von Melania Trump vom Weißen Haus getwittertes Foto hat gleichermaßen Spott wie Mitleid in den sozialen Medien ausgelöst. Der Grund: Sie sitzt darauf alleine und scheinbar vergessen auf einem Sofa im Oval Office - während direkt neben ihr zahlreiche Fotografen stehen.

Das auf Twitter gepostete Foto des Weißen Hauses zeigt Melania Trump allein auf einem Sofa des Oval Office, umringt von etlichen Fotografen, die aber offensichtlich ein ganz anderes Ziel im Blick haben. © Andrea Hanks, dpa



Das auf Twitter gepostete Foto des Weißen Hauses zeigt Melania Trump allein auf einem Sofa des Oval Office, umringt von etlichen Fotografen, die aber offensichtlich ein ganz anderes Ziel im Blick haben. Foto: Andrea Hanks, dpa



Das am Freitag verschickte Bild zeigt die Frau von US-Präsident Donald Trump mit ernster Miene in einem grünen Mantelkleid allein auf einem cremefarbenen Sofa des Oval Office, umringt von etlichen Fotografen, die aber offensichtlich ein ganz anderes Ziel im Blick haben. "Sieht nach lustiger Geburtstagsparty aus", lautete ein Twitter-Kommentar.

"Das ist das größte Geburtstagsgeschenk, das Donald Trump jemandem machen kann. Seine Abwesenheit", hieß es auch. Nutzer platzierten in Fotomontagen den russischen Präsidenten Wladimir Putin oder andere Prominente neben die einsam wirkende First Lady, andere statteten die 49-Jährige mit Partyhütchen und Luftballons aus. "Traurig" und "bizarr" waren häufige Worte in den Beiträgen zu dem Foto.

Bilderstrecke zum Thema Schimpfen, ätzen, diffamieren: So twittert Trump Der 140-Zeichen-Präsident schlägt bekanntermaßen gern über die Stränge und macht Meinung mit seinem Twitter-Account. Dabei hat Donald Trump keinerlei Beißhemmungen, auch wenn präsidiale Zurückhaltung manchmal durchaus angebracht wäre. Wir haben seine ätzendsten Tweets gesammelt - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



Nur wenige Kommentatoren lobten das blendende Aussehen des früheren Models oder gratulierten einfach mit einem "Happy Birthday". "Mir sagt das: Ich fühle mich so allein, obwohl ich niemals allein bin", deutete ein Twitter-Nutzer die Aufnahme. Eine vielfach gestellte Frage war, warum das Weiße Haus ausgerechnet dieses bereits im März entstandene Bild zum Geburtstag Melania Trumps postete - beantwortet wurde sie nicht.

Bilderstrecke zum Thema Cruise Missiles und Misserfolge: 100 Tage Trump als US-Präsident Die ersten 100 Tage seit dem Amtsantritt des Republikaners sind vorbei. Im Walhkampf warb er unter anderem mit seiner Entschlossenheit für sich, die Dinge endlich in die Hand zu nehmen. Wir sagen Ihnen, welche Versprechungen er bislang einhalten konnte - und welche nicht.



dpa