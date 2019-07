Genuss ohne Bezahlung: Restaurant bietet kostenloses Essen an

STUTTGART - In einem Restaurant oder Café bezahlt man eigentlich für sein Essen. In einem Café in der Stadt Stuttgart ist das anders. Dort gibt es nämlich Lebensmittel, die weggeworfen worden wären, obwohl sie noch in Ordnung sind. Geld verlangen die Besitzer dafür nicht.

Ein Gast nimmt ein Stück Kuchen aus der Foodsharing-Verteilstation des Cafes. © Marijan Murat/dpa



In Supermärkten und Restaurant-Küchen werden ständig Lebensmittel entsorgt. Wenn die Produkte nicht rechtzeitig verkauft werden, landen sie auf dem Müll. Die Betreiber des ungewöhnlichen Cafés versuchen diese Lebensmittel vorher einzusammeln. Manche Leute bringen auch ihre Speisen direkt zu ihnen. Im Café wird dann zunächst geprüft, ob man die Lebensmittel noch essen kann. Das kann mal übrig gebliebener Kuchen sein, mal Brot vom Vortag – oder Obst mit kleinen Dellen oder Flecken. Die Gäste können sich dann nach Lust und Laune bedienen. Bezahlen müssen sie für das Essen nichts. Sondern nur für die Getränke, die sie im Café bestellen.

