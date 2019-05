Gibt es in Würzburg bald eine Dirk-Nowitzki-Straße?

Stadt berät am Donnerstagnachmittag - Vorschlag könnte abgelehnt werden - vor 1 Stunde

WÜRZBURG - Dirk Nowitzkis Heimatstadt Würzburg will der Basketball-Legende womöglich eine Straße widmen. Am Donnerstag (ab 16 Uhr) berät der Hauptausschuss des Stadtrates einen entsprechenden Antrag eines FDP-Abgeordneten.

Eine Straße in Würzburg könnte bald nach NBA-Legende Dirk Nowitzki benannt werden. © Daniel Karmann, dpa

Eine positive Bewertung wäre nur ein erster Schritt zu einer Dirk-Nowitzki-Straße, sagte ein Stadtsprecher. Der Vorschlag zu Ehren des Basketballers könnte aber direkt abgelehnt werden.

Bisher ist in Würzburg nach Angaben der Stadt keine Straße nach einer noch lebenden Person benannt. Die Straßennamensatzung schließt dies aber nicht aus. Nach 1945 haben manche Städte, etwa München, Gemeinden und Bundesländer untersagt, Namen Lebender für Straßen zu nutzen.

Nowitzki wurde 1978 in Würzburg geboren, ging dort zur Schule und kam dort auch zum Basketball. Seit mehr als 20 Jahren lebt der Sportstar in den USA. Im April beendete er seine Karriere.

