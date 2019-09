An einem Sendeturm auf dem Hohen Meissner stürzte am Dienstagmorgen eine Wartungsgondel ab und riss drei Menschen in den Tod. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Gondel im Werra-Meißner-Kreis mit den drei Arbeitern aus rund 50 Metern Höhe ab. Nach bisherigen Ermittlungen habe es einen technischen Defekt im Bereich der Seilwinde gegeben. © Uwe Zucchi, dpa