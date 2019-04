Grausige Funde: Geköpfte Hasen auf Kindergartengelände

Mitarbeiterinnen fanden die toten Tiere zur Osterzeit - vor 7 Minuten

ACHIM - Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in der Nähe von Bremen machten schreckliche Funde auf dem Gelände eines Kindergartens: Jemand hatte dort geköpfte Hasen oder Körperteile der toten Tiere drapiert. Es ist nicht das erste grausige und tierquälerische Verbrechen dieser Art.

Grausige Funde haben Mitarbeiterinnen eines Kindergartens in Achim bei Bremen gemacht. Auf dem Außengelände entdeckten sie in der Osterzeit zwischen dem 9. und 25. April drei Mal geköpfte Hasen oder Hasenteile.

In einem Fall sei ein totes Tier in einem Beet eingegraben gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tiergesundheitsgesetz eingeleitet. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Es sind nicht die ersten Gewalttaten diesen Ausmaßes an Tieren, die in den letzten Tagen Schlagzeilen machten: Am vergangenen Wochenende hatte ein Einbrecher in Bamberg fünf Hühner enthauptet. Die Köpfe hatte er dabei zurückgelassen, die Körper hingegen mitgenommen.

Im Unterallgäu fand der Besitzer einer Schafherde am Samstag den verstümmelten Kadaver eines erst sechs Monate alten Lämmchens auf. Hier trennte der Täter mit einem Messer den Kopf sowie eine Schulter und die Vorderbeine des Tieres ab. Er nahm die Körperteile mit sich.

dpa, mch