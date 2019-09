Großbrand in Gera: Unbekannte drehen der Feuerwehr das Wasser ab

GERA - Bei einem Feuer in Gera haben Unbekannte die Feuerwehr massiv an ihrer Arbeit gehindert. Während das leerstehende Gebäude direkt am Hauptbahnhof brannte, wurde der Feuerwehr das Wasser abgedreht.

Das leerstehende Gebäude gegenüber vom Hauptbahnhof stand lichterloh in Flammen. Foto: Bodo Schackow, dpa



Zwei der vier Geschosse des Gebäudes standen bereits in Flammen, als die Polizei gegen 20.30 Uhr am Montagabend über das Feuer in der Innenstadt informiert worden war. Es dauerte Stunden, ehe die Feuerwehr den Großbrand unter Kontrolle bringen konnte, auch das vierte Geschoss sowie der Dachstuhl wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Während der Nachlöscharbeiten, es muss zwischen 23 Uhr und Mitternacht gewesen sein, haben dann ein oder mehrere unbekannte Personen drei der vier von der Feuerwehr genutzten Hydranten zugedreht und die Wasserversorgung so gestoppt. Die Einsatzkräfte bemerkten das glücklicherweise sehr schnell, so dass die Löscharbeiten nur kurz unterbrochen waren. Der Sachschaden am Haus beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Die Kripo Gera hat nun die Ermittlungen aufgenommen - sowohl zur Brandursache, als auch zur Manipulation der Hydranten.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der 0365 / 8234-1465.

