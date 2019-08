Großes Wasser-Quiz: Wie gut kennen Sie sich aus?

Frage 3/11: Wo liegt die trockenste Region der Erde?

Chile Zentralasien Antarktis

Die trockenste Region der Welt liegt in den antarktischen Trockentälern. Auch wenn bei der Antarktis die meisten an Schnee und Eis wie auf dem Bild denken, ist das nicht überall gegeben: Es gibt dort Täler, die seit Millionen von Jahren eisfrei sind und in denen es auch nicht regnet oder schneit.