Großfahndung: Trio übergießt Mann mit Wodka, um ihn anzünden

Zuvor belästigten sie Fahrgäste einer S-Bahn in Köln - vor 1 Stunde

KÖLN - Der Fall vom Januar erregt nun deutschlandweites Aufsehen: In einer Kölner S-Bahn hatten drei junge Männer zunächst Fahrgäste belästigt. Als ein 22-Jähriger daraufhin einschritt, griffen sie zur Wodka-Flasche - um ihn damit zu übergießen und anzuzünden. Nun fahndet die Bundespolizei nach den Tätern und veröffentlicht dazu Bilder einer Überwachungskamera.

Zu der brutalen Attacke kam es bereits im Januar, jetzt fahndet die Bundespolizei deutschlandweit nach drei Tatverdächtigen: Am Samstag, den 5. Januar 2019, belästigte das Trio gegen 11.50 Uhr zunächst Reisende in Köln, die in der S12 unterwegs waren. Die Täter stiegen beim Haltepunkt Steinstraße in Richtung Kölner Hauptbahnhof zu und begannen damit, die Passagiere anzugehen, wie unter anderem der Kölner Stadtanzeiger berichtet.

Ein 22-jähriger Italiener forderte der Polizei zufolge die jungen Männer schließlich dazu auf, ihr Verhalten zu unterlassen. Es kam folglich zu einem Streit, der eskalierte. Einer der Täter schüttetet daraufhin Wodka vor ihm aus und versuchte, ihn mit der Spirituose anzuzünden. Der Versuch misslang jedoch. Daraufhin schlug er dem Italiener mehrfach ins Gesicht und gegen den Oberkörper.

Polizei bittet um Hinweise

Mit diesen Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den drei Tätern. © Bundespolizei



Beim Halt im Kölner Hauptbahnhof verließ das Trio den Zug. Die Kölner Polizei übernahm die Ermittlungen und sucht nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern. Mit Beschluss des Amtsgerichtes Köln stellt die Bundespolizei zu diesem Zwecke nun mehrere Fotos zur Verfügung.

Wer die drei abgebildeten Männer kennt oder Angaben zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

mch