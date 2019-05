"Grumpy Cat" ist tot: Netz trauert um Kultkatze

Internet-Berühmtheit starb nach einer Harnwegsinfektion - vor 1 Stunde

PHOENIX - "Grumpy Cat", die Internet-Katzen-Sensation mit dem stets mürrischen Gesicht, ist tot. Sie sei an Komplikationen nach einer Harnwegsinfektion gestorben, erklärten ihre Besitzer am Freitag auf dem offiziellen Twitter-Konto des Katzenstars. Laut ihrer Webseite war sie sieben Jahre alt.

Das Tier habe Millionen Menschen weltweit ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, sagten die Besitzer. Der Vierbeiner, der eigentlich Tardar Sauce heißt, starb demnach bereits am Dienstag.

Die Katze erhielt ihren Namen, weil sie immer so aussah, als ziehe sie ihre Mundwinkel missbilligend nach unten. Schuld daran war allerdings ein genetisch bedingter kleiner Unterbiss, genannt "feliner Kleinwuchs". "Grumpy" heißt auf Englisch "grummelig" oder "mürrisch". "Grumpy Cat" bedeutet also "mürrische Katze".

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97