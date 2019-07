Grün trotz Hitze: Das müssen Gartenbesitzer im Juli wissen

Pflanzen brauchen im Sommer eine besondere Pflege - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es grünt und blüht in den Gärten der Region. Damit das auch so bleibt, brauchen Besitzer nicht unbedingt einen grünen Daumen. Gartenfans sollten sich einfach folgende Tipps zu Herzen nehmen.

Angesichts der Rekord-Temperaturen von fast 40 Grad brauchen Pflanzen gerade jetzt besondere Pflege. Mit Gießen ist es da allein nicht getan. Wer Obst, Gemüse und Blumen in seinem Garten heranzüchten möchte, sollte noch ein paar mehr Hinweise beachten:

Gärtner haben immer alle Hände voll zu tun. Die Frage nach dem Wann und Wie beschäftigt sie rund ums Jahr. Wann säe ich am besten was? Welcher Zeitpunkt ist der beste, um Obstbäume zu schneiden? Und wie oft sollte ich meinen Rasen mähen? Jeder Monat beschert neue Arbeiten, egal ob der Hobbygärtner einen Balkon, einen Kleingarten oder ein grünes Paradies besitzt. Zehn Punkte, was im Juli zu tun ist.