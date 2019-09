Haribo verkauft Gummibärchen jetzt farblich getrennt

Sechs Sorten gibt es nun einzeln in 75-Gramm-Tüten zu kaufen - vor 1 Stunde

GRAFSCHAFT - Rot, grün oder doch eher gelb? Jeder hat wohl seinen Favoriten, wenn es um die Farbe von Gummibärchen geht. Der Süßwarenhersteller Haribo erfüllt Kunden jetzt einen langersehnten Wunsch und bietet Packungen mit jeweils nur einer Farbe an.

Der Süßwarenhersteller Haribo kommt einem vielfach geäußerten Wunsch seiner Kunden nach und verkauft Gummibärchen für gewisse Zeit farblich sortiert. Foto: Haribo



Wer Gummibärchen nascht, hat häufig einen oder mehrere Favoriten unter den Geschmacksrichtungen. Der Hersteller Haribo hat nun auf die Anfrage vieler Kunden reagiert und bietet die Farben einzeln in 75-Gramm-Kleinbeuteln an. Die Beutel gibt es laut Haribo in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Himbeere, Apfel, Orange, Zitrone oder Ananas.

Die Goldbären-"Monobeutel" sind ab Anfang September für kurze Zeit zum Preis von 49 Cent im klassischen Lebensmittelhandel, bei Süßwarenhändlern sowie im Online-Shop von Haribo erhältlich. Damit ist der Preis mit 65 Cent pro 100 Gramm bei den einfarbigen Packung um 17 Cent höher als bei denen mit gemischten Geschmacksrichtungen. Wie lange die limitierten Packungen zu haben sind, wollte der Hersteller nicht bekannt geben.

Unüberlegt in die Tüten greifen, sollten Naschkatzen dennoch nicht: Auf 100 Gramm Gummibärchen kommen 49 Gramm Zucker und rund 340 Kilokalorien.

jm