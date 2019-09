Hätten Sie's gewusst? Die Fragen von "Wer wird Millionär"-Gewinner Stroh

KÖLN - Was für ein 20. Jubiläum: Fast sechs Millionen guckten das "Wer wird Millionär"-Special am Montagabend, und dann sahnt auch noch ein Kandidat die Millionen ab. Jurist Jan Stroh aus Hamburg hatte alle 15 Fragen richtig. Haben auch Sie das Zeug zur Millionen? Spielen Sie in unserem Quiz die Fragen noch einmal nach.

Der 35-jährige Kandidat, der nach eigenen Angaben in 20 Jahren keine Ausgabe der Sendung verpasst hat, konnte am Montagabend alle 15 Fragen beantworten und sicherte sich so die Million. Bei der Sonderausgabe zum 20. Jubiläum stellte Moderator Günther Jauch ausschließlich Fragen, die schon einmal vorgekommen waren. Diese Regeländerung spielte Stroh in die Karten, der sich an viele Fragen und die passenden Antworten noch erinnern konnte.

Hätten Sie's gewusst? Diese WWM-Fragen brachten Jan Stroh zur Million! © Frank Hempel/TVNOW/RTL/dpa Das 20. Jubiläum von "Wer wird Millionär" war ein voller Erfolg: Zum elften Mal in der Geschichte der beliebten Quiz-Show sahnte ein Kandidat die Million ab! Der glückliche Gewinner war Jurist Jan Stroh aus Hamburg. Haben auch Sie das Zeug zur Millionen? Spielen Sie hier seine Fragen nach! Jetzt Quiz starten © Dominik Mayer © dpa Frage 1/15: Die dümmsten Bauern haben die dicksten ...? Eier Bäuerinnen Kartoffeln Traktoren nächste Frage © Anne-Christine Poujoulat, afp © dpa/Marius Becker Frage 2/15: Was brüllen Tausende von Stadionbesuchern bei einem Fußballspiel schon mal gleichzeitig? Fuuuuuuuuuuuuuuuuß Haaaaaaaaaaaaaaand Kooooooooooooooopf Bauch, Beine, Poooooo nächste Frage © Frank May/dpa © Christian Langhans Frage 3/15: Ist eine Angelegenheit endgültig abgeschlossen, dann heißt es umgangssprachlich: "Klappe zu, ..."? Nase voll Affe tot Ofen aus Finger weg nächste Frage © Roland Weihrauch dpa/lnw © Google Maps Frage 4/15: Was kann schon mal anschwellen, wenn es in Bielefeld eine Schlägerei gibt? Mecklenburg-Vorpommern Lüchow-Dannenberg Clausthal-Zellerfeld Ostwestfalen-Lippe nächste Frage © dpa © dpa Frage 5/15: Gut acht Minuten würde es dauern, bis uns auffiele, dass ...? ...das Essen verdorben war. ...die Kanzlerin gelächelt hat. ...die Sonne explodiert ist. ...Elvis wieder lebt. nächste Frage © YouTube/Screenshot Frage 6/15: Wer "versächselte" die Hits "La Paloma Blanca" und "Don‘t Cry for Me Argentina"? Ö la palöma boys Jöe Gögger Guhl änd se gäng Össi Össbörn nächste Frage © dpa © dpa/Jens Schierenbeck Frage 7/15: Ohne Vokale identisch sind ...? blumenkind & kolumbien eisbären & brasilien regentonne & argentinien biologie & bolivien nächste Frage © Karl-Josef Hildenbrand/Symbol (dpa) © Stefan Hippel Frage 8/15: Was wird hierzulande häufig in den Größen 40 bis 70 angeboten? Trauringe Kondome Kontaktlinsen Tischdecken nächste Frage © Harald Munzinger © ADAC Frage 9/15: Fährt ein Auto mit Martinshorn an einem vorbei, wird man Zeuge des ...? Doppler-Effekts Schmetterling-Effekts Domino-Effekts Placebo-Effekts nächste Frage © dpa © Kerstin Joswig Frage 10/15: Wobei handelt es sich nicht um Vögel? Pinguine Sträuße Wellensittiche Kakadus nächste Frage © dpa © Robert Sorbo/AP (dpa) Frage 11/15: Wessen Asche wurde 2008 aus dem Kleiderschrank seiner Witwe geklaut? Kurt Cobain Heath Ledger Ronald Reagan Stieg Larsson nächste Frage © dpa/Arno Burgi © Jan Woitas/Symbolbild (dpa) Frage 12/15: Was traf 2006 in Deutschland auf 18.400 Neugeborene zu, während es 2014 nur noch rund 12.100 waren? Geburt per Kaiserschnitt Mutter jünger als 20 Vater im Kreißsaal anwesend nachts zur Welt gekommen nächste Frage © Armin Weigel/Illustration (dpa) © Pixabay Frage 13/15: Bei welchem Lebensmittel wird zwischen freigeschoben und angeschoben unterschieden? Brot Butter Bier Blutwurst nächste Frage © Bernd Weißbrod (dpa) © Marcus Führer/dpa Frage 14/15: Welcher Tatbestand ist in Deutschland im Prinzip straffrei? Steuerhinterziehung Gefängnisausbruch Fahrerflucht üble Nachrede nächste Frage © dpa © Sturm H. Frage 15/15: Welches dieser Grimm’schen Märchen beginnt nicht mit "Es war einmal ..."? Rumpelstilzchen Hans im Glück Die Sterntaler Rotkäppchen zum Ergebnis © Frank Hempel/TVNOW/RTL/dpa Quiz erneut starten

