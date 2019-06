Hauptverdächtiger nach Anschlägen von Sri Lanka gefasst

Anschlag sorgte weltweit für große Trauer und Entsetzen - vor 1 Stunde

LYON - Nach den verheerenden Anschlägen vom Ostersonntag in Sri Lanka mit mehr als 250 Toten ist ein Hauptverdächtiger gefasst worden. Der 29-jährige Mann aus Sri Lanka sei im Nahen Osten festgenommen und am Freitag zusammen mit vier anderen Verdächtigen an das Land ausgeliefert worden, teilte die Polizeiorganisation Interpol mit.

dpa