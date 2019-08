He-Man kommt zurück: Kult-Serie erlebt bei Netflix ein Revival

Der Kampf gegen das Böse geht weiter - vor 55 Minuten

LOS GATOS - Bei der Macht von Grayskull - He-Man kommt zurück auf die Bildschirme! Der Streaming-Gigant Netflix plant eine Neuauflage der Kultserie "Masters of the Universe".

He-Man hatte seine Hochphase in den 1980er Jahren als Teil der Action-Serie "Masters of the Universe". Sie basiert auf einer gleichnamigen Spielfiguren-Serie des Spielzeugherstellers Mattel und handelt vom klassischen Kampf gegen das Böse, den He-Man gemeinsam mit den Heroic Warriors führt. Die Netflixproduktion unter Anleitung von Kevin Smith soll eine Fortsetzung der Kultserie mit einer komplett neuen Geschichte werden.

Ein Kinofilm basierend auf den Helden ist ebenfalls geplant: Gemeinsam mit Sony will Mattel "Masters of the Universe" neu verfilmen. Es bleibt abzuwarten, ob die Neuauflagen eingefleischte Fans begeistern können.

amh