Heute geht es los: Zehn Fakten rund um den Ramadan 2019

NÜRNBERG - Für Muslime aus aller Welt ist dieser Sonntag ein ganz besonderer Tag: Denn nun beginnt die Zeit des Ramadan. Während des Fastenmonats verzichten Gläubige aus aller Welt tagsüber auf Essen und Trinken. Wir haben wichtige Fakten rund um den Ramadan gesammelt.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan beginnt 2019 am 5. beziehungsweise am 6. Mai und endet Anfang Juni. Auch in Bayern verzichten Tausende gläubige Muslime in dieser Zeit auf Getränke und Essen - bis die Sonne untergeht. Doch es gibt auch Ausnahmen. Hier kommen die wichtigsten Fakten rund um Ramadan.